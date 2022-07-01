Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

01.07.2022 22:26

Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti Şişli'de motorum bozuldu diyerek insanları kandıran dolandırıcı kamerada Şişli'de motorumun parçası bozuldu yolda kaldım diyerek, insanları kandırıp para isteyen dolandırıcı kendisini görüntüleyen basın...

Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

Şişli'de motorum bozuldu diyerek insanları kandıran dolandırıcı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de motorumun parçası bozuldu yolda kaldım diyerek, insanları kandırıp para isteyen dolandırıcı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehditler savurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Şişli'de farklı yol kenarlarında bekleyen ve yoldan geçen araçları motorumun parçası bozuldu diyerek durdurup, insanları kandıran ve onlardan para isteyen dolandırıcı bir araçtan daha para isterken görüntülendi. Ardından dolandırıcıyı takip etmeye başlayan basın mensupları, onu yine bir aracı durdurup para isterken görüntüledi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden dolandırıcı basın mensuplarının üzerine gelerek tehditler savurdu. "O kaydı silin daha kötü olacak", "Bana bakın o kayıt bir yerde çıksın ikinizin simasını aldım, sizinle görüşeceğim" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Dolandırıcı, basın mensuplarının olay yerine polis çağırması üzerine bozuk olduğunu iddia ettiği motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan cebinde ise tornavida olduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

"Allah rızası için yardım et, dedi"

Dolandırıcının durdurduğu ve para istediği araç sürücüsü Murat Şen, "Ben onun yolda kaldığını zannettim. Allah rızası için dedi, motorun bujisi bozulmuş. Tamirci çağırmış. Bende üzerimde şu an para yok, çekiyim geleyim dedim. O da ben de seninle geleyim mi? dedi. Ben de bekle sen ben geliyorum diye söyleyince siz durdurdunuz. Bana da yolda kaldığını söyledi" dedi.

YORUMLAR
500
Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi Konya'da ışık ihlali yapan yayalar havadan dron ile uyarıldı ve denetlendi Son dakika haber... Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı 2 yaralı Son dakika haber... Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı 2 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:36 Bu hafta altın, döviz ve borsa değer kaybetti
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement