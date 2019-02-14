Yollardaki Çukurlara Tepki İçin Çiçek ve Fidan Diktiler

Hatay'ın Antakya ilçesinde mahalle sakinleri, bozuk yollara dikkat çekmek için çukurlara çiçek ve ağaç dikerek Hatay Büyükşehir Belediyesini protesto etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde mahalle sakinleri, bozuk yollara dikkat çekmek için çukurlara çiçek ve ağaç dikerek Hatay Büyükşehir Belediyesini protesto etti.



Haraparası, Esentepe, Karlısu ve Ekinciler Mahallelerinde toplanan bir grup vatandaş, yollardaki çukurların yapılmamasına tepki göstermek için yanlarında çiçek ve fidan getirdi.



Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştiren notlar da astıkları 50 civarındaki fidan ve çiçeği çukurlara dikti.



Mahallelilerden Tuncay Alkan, gazetecilere, Hatay Büyükşehir Belediyesinin bozuk yolları görmezden gelmesinden dolayı eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çukurlar nedeniyle araçlarının her gün lastik patlattığını savunan Alkan, yolların bir an önce yapılmasını istediklerini dile getirdi.



Mustafa Gebeş de çukurlar nedeniyle trafikte zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Araçların geçmesi için düzgün bir yolumuz bile kalmadı. Aracıma ön düzen yaptırmaktan yoruldum. Nereye gitsek çukur. Halkımızın buna cevabı 31 Mart'ta vereceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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