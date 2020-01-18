Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldular - Son Dakika

Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldular

6 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası kadın, belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldular, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası kadın, belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan 45 yaşındaki Rafiye Çağrı'nın yakınları, kar yağışı nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandığı için durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Hasta kadın, mahalleye giden sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 270 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, karla mücadele ekipleri il merkezi ve 13 ilçede 164 araç ve 530 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti
Eşine yardım için başladı, ilçede tek kadın bıçak ustası oldu Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:35:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]