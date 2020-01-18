Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldular - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası kadın, belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altındere Mahallesi'nde rahatsızlanan 45 yaşındaki Rafiye Çağrı'nın yakınları, kar yağışı nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandığı için durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Hasta kadın, mahalleye giden sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, gece etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 270 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, karla mücadele ekipleri il merkezi ve 13 ilçede 164 araç ve 530 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.