YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ

23.04.2022 23:21

Doğubayazıt karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı.

Doğubayazıt karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 25 koyun öldü, 15 koyun da yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Iğdır- Doğubayazıt karayolunun 12'nci kilometresindeki Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah yaylaya götürülecek olan koyunlar, karayolundan yolun karşısına geçmek isterken T.G. yönetimindeki otomobil sürüye daldı. Kazada 25 koyun öldü, 15 koyun da yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, ölen koyunları yoldan kaldırırken yaralıları kamyonete koydu.Kazada 25 koyununun öldüğünü, 15'inin de yaralandığını söyleyen Ferhat Aksu, Olay yerine gelen güvenlik güçleri bizim haksız olduğumuzu söylüyor. Bu karayolunda 100- 110 kilometre hızla gidebilir. Burası hem Suveren hem Aşağı Erhacı'nın meralarıdır. Mecburen bu yoldan geçiyoruz. Çoban fenerle işaret vermesine rağmen otomobil süratli bir şekilde koyun sürümüzün içine girdi. Yaklaşık 25 bin lira zararımız var dedi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ

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Doğubeyazıt, Otomobil, Iğdır, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN SÜRÜYE OTOMOBİL ÇARPTI; 25 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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