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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

27.09.2021 17:47

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zübeyde İzci isimli kadın, minibüsün çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da 70 yaşındaki Zübeyde İzci isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucunda feci şekilde can verdi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Öğleden sonra Yeni Mahalle'de yaşanan kazada Esat Yahşi idaresindeki 02 FA 162 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zübeyde İzci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan İzci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zübeyde İzci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Adıyaman, Minibüs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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