Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da 70 yaşındaki Zübeyde İzci isimli vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpması sonucunda feci şekilde can verdi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Öğleden sonra Yeni Mahalle'de yaşanan kazada Esat Yahşi idaresindeki 02 FA 162 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zübeyde İzci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan İzci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zübeyde İzci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.