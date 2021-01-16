Yoncalı Barajı Türkiye ekonomisine her yıl 155 milyon lira kazandıracak - Son Dakika

Yoncalı Barajı Türkiye ekonomisine her yıl 155 milyon lira kazandıracak

16.01.2021 14:47
Yoncalı Barajı Türkiye ekonomisine her yıl 155 milyon lira kazandıracak, System.String[]

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 155 milyon lira gelir artışı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 155 milyon lira gelir artışı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Arguvan'da yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını ve diğer çalışmaların devam ettiğini belirterek, barajın devreye girmesiyle birlikte Arguvan ovasındaki 174 bin 90 dekar sahanın sulu tarıma açılacağını vurguladı.

Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomisinin canlanacağını ifade eden Milletvekili Öznur Çalık, "Yoncalı Barajı'nda baraj inşaatı, isale tünel inşaatı ve sulama boru şebekelerinin döşenmesi şeklinde üç aşamalı çalışma devam etmektedir. Baraj inşaatında gövde dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlanmış olup, 9 bin 40 metre isale tünel inşaatı ise kazı çalışmaları ve beton kaplamalarıyla ilerlemektedir. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte geçen yılki birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 155 milyon lira gelir artışı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Çalık, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Yoncalı Barajı için ilk etapta bu yıl 60 milyon liralık ödenek ayırdığını belirterek, baraj projesi kapsamında 29 yerleşim biriminde 580 bin dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti.

Milletvekili, Öznur Çalık, Yoncalı, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoncalı Barajı Türkiye ekonomisine her yıl 155 milyon lira kazandıracak - Son Dakika


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