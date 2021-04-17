Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki söylemleri ile Sarı Kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı. İlk olarak GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kuran Cengiz ardından Ryan Donk için "Donk'un cinsel ilişki partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadelerini kullanarak büyük tepki almıştı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANILDI

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, yöneticilerden Mahmut Recevik, Okan Böke, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu ile Sportif AŞ yönetimindeki Oytun Özer, Başkan Mustafa Cengiz ile kritik bir konuşma yaptı. Türk Telekom Stadı'nda dün olağanüstü toplanan yönetim, Başkan Cengiz'i istifaya çağırdı.

"KENDİNİZE VE GALATASARAY'A ZARAR"

Kamuoyuna yansıyan bu konuşmaların hem Galatasaray'a hem de kendisine zarar verdiğini dile getiren 8 yönetici, "Yaptığınız açıklamalar ve son gelişmeler, sağlığınıza ve Galatasaray'a zarar veriyor. İstifa etmeniz en doğru karar olacaktır. Aksi takdirde bundan sonra yanında değiliz" dedi.

"KİMSE VAZGEÇİREMEZ"

Başkan Cengiz ise kendisine iletilen bu mesaja, "Sağlığım yerinde. Yeniden aday olacağım. Bu kararımdan da kimse beni vazgeçiremez. Sonuna kadar savaşacağım" ifadesini kullandı.

"İSTİFA ETMESİNİ ÖNERDİK"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üye Mahmut Recevik toplantıda yaşananları şöyle anlattı; 'Bugünkü toplantıda 7 yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Salı günü başkanın TV'deki konuşmaları beğenmediğimiz bir tutumdu. Pazartesi günü bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da rahatsız ediciydi.'

"BİR ADAY ÇIKARSA ALBAYRAK OLUR"

'Mustafa Cengiz ise istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı. Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o isim Abdurrahim Albayrak olur diye düşünüyorum. Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı. '

"DAHA SERT KONUŞACAĞIM"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ise şu ifadeleri kullandı; 'Bu saatten sonra inşallah işleyiş bozulmaz. Böyle bir toplantı yaşandıktan sonra inşallah şubeler hakkında verdiğimiz kararlara veto gelmez. Ben Galatasaray için korkuyorum. Başkana artık konuşmamasının iyi olacağını söyledik. O da bize önce "daha sert konuşacağım" dedi, daha sonra da "artık konuşmayacağım" dedi. Ben bir şey anlamadım.' dedi.