Yönetmen Özpetek İtalyan devlet nişanıyla onurlandırıldı

İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı "Commendatore" ile onurlandırıldı.

Roma Valiliğinde düzenlenen resmi törenle, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından farklı derecelerde Cumhuriyet Liyakat Nişanı'na layık görülen isimlere nişanları, Roma Valisi Gerarda Pantalone tarafından takdim edildi.

Yönetmen Özpetek de İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan "Commendatore" (Komutan) nişanını, Vali Pantalone'nin elinden aldı.

Özpetek, tören sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 43 yıldır İtalya'da yaşadığını ve böyle bir nişan ile onurlandırılmasının kendisini hem gururlandırdığını hem de minnettar olduğunu belirtti.

Ferzan Özpetek, "Çok hoşuma gitti. Bundan önce 'Şövalyelik' unvanı vardı, şimdi 'Commendatore' nişanı geldi. İtalyanların bana bu şekilde kucak açmasından dolayı mutluyum." dedi.

Bugüne kadar çektiği 12 filmle İtalya ve Türkiye'de önemli bir seyirci kitlesine hitap eden yönetmen, dünya genelindeki film festivallerinin de yoğun ilgi gösterdiği yönetmenler arasında yer alıyor.

Ferzan Özpetek, 2008 yılında da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı; "Stella di Solidarieta" (Dayanışma Yıldızı) yüksek liyakat nişanına layık görülmüştü.