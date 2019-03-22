Yöresel Ürün Üreticilerinin Eğitim Sertifikaları Verildi
1 saat önce
Beypazarı Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı mali destekleriyle gerçekleştirdiği 'Beypazarı Markası Dünya'ya Açılıyor' projesi kapsamında "Yöresel Ürün Üreticilerini Bilinçlendirme Eğitim Sertifika" töreni düzenlendi.
Beypazarı
Belediyesi, Ankara
Kalkınma Ajansı mali destekleriyle gerçekleştirdiği 'Beypazarı Markası Dünya'ya Açılıyor' projesi kapsamında "Yöresel Ürün Üreticilerini Bilinçlendirme Eğitim Sertifika" töreni düzenlendi.
Beypazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünce 'Beypazarı Markası Dünya'ya Açılıyor' projesi yöre esnafının ürünlerini hangi şekillerde markalaştırabilecekleri konusunda üç ayrı baslıkta verdiği eğitimlerini tamamladı.
Beypazarı Belediyesi Halk Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, STK
Temsilcileri ve Yöresel Ürün Üreticileri katıldı.
Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beypazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ortaklığı ile Markalaşma,Tasarım ve Kaliteli Üretimi, Online Platformlarda Ürün Satışı başlıklarında verilen eğitimlerin ardından düzenlenen sertifika töreninde 64 üreticiye sertifikaları verildi.
Tören öncesi konuşma yapan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan "Beypazarı'nın sürdürülebilir kalkınması amacıyla üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların benimsenerek yerel ürünlerden elde edilen katma değerin artırılmasına katkı sağlayabilmek adına önemsedikleri projenin önümüzdeki yıllarda ilçe turizmine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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