Yörük Kızı Müslüme ölü bulunmuştu: Aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor - Son Dakika

10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İFADELERDE İKİNCİ GÜNE GİRİLDİ

Müslüme'nin ölümü sonrası Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.