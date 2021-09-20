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Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor - Son Dakika

Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

20.09.2021 11:20

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, Galatasaray'ın Alanya mağlubiyeti hakkında eleştirilerde bulundu. Demirel, "Defansif bir kadroyla çıkıldı. Trabzon maçındaki hareketlilik gitti. G.Saray'ın bu oyunu, bu oyuncularla çok zor. Bu sene sıkıntı çekerler gibi gözüküyor. Morutan 6-7 yıl Romanya'da oynadı. Çok iyi olsa İtalya'ya giderdi. Ben çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum" dedi. Sosyal medyada Demirel'e Galatasaraylılar'dan tepki yağdı

Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı beIN Sports ekranlarında Galatasaray'ın Alanyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu futbolun yeterli olmadığını söyledi. Demirel, birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Volkan Demirel'in Galatasaray yorumu:

"Galatasaray taraftarı stadında baskılı başlamaya alışıktır, bu kadro baskıyı sağlayamadı ve ilk yarı pozisyonsuz geçerken, ilk pozisyon neredeyse 70'de oldu. Alanyaspor'da Bülent hocanın da aklındaki düşünce skoru 0-0 götürmekti, skoru aldıktan sonra hareket ederim dedi. Doğru bir oyun oynadı Alanyaspor.

"DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN KONULAR VAR"

Galatasaray'ın bu oyunu, bu oyuncularla çok zor. Galatasaray bu sene sıkıntı çekecek, gözüküyor. Yedlin diyoruz mesela, aşağı yukarı bütün pasları Alanyaspor'a verdi. Morutan biraz sağda kaldı, 10 ve 8 numara özellikli, orada oynamayı tam doğru bilmediğini düşünüyorum, normal pozisyonda daha etkili olacağını düşünüyorum. Genel anlamda bir sıkıntı var, 3 haftadır kazanamayan bir Galatasaray var. 2-0 öne geçtikten sonra maçları da verdi, düşünülmesi gereken konular çok fazla, en kısa sürede Fatih Terim, ekibi ve yönetim çözecektir.

"BU ÜÇLÜDEN BEKLEYEMEZSİNİZ"

Bu orta saha üçlüsünden fazla üretkenlik bekleyemezsin, bu orta sahalar araya çok pas atamaz. Yana verir, geriye verir. Taylan bir tane attı geçen ama 10 maçtan 1'inde atar. Sızma koşuları, adam eksiltme, bu üçlüden bekleyemem. Taylan da, Berkan da, Cicaldau da öyle gibi.

"MARCAO'NUN OLMADIĞI DEFANS ZOR"

Galatasaray'ın Lazio maçında daha organize bir defans hattı vardı Marcao ile, bugün yenilen golde defans 4'lüsünün yaptığı hata var, Ömer'in yaptığı bir hata. Bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Marcao'nun olmadığı bir defansta Galatasaray'ın daha sıkıntı çekmesine neden olacak gibi gözüküyor.

"MORUTAN HİÇ SAĞDA OYNADI MI?"

Morutan acaba kariyerinde hiç sağda oynadı mı? Bazen oyuncu bilmediği bölgede sıkıntı yaşayabilir. Galatasaray'da çok sıkıntı var. Fatih Hoca mutlaka çözecektir. 6-7 yıl Romanya Ligi'nde oynayan biri, Serie A'ya gider. Çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum"

İşte Demirel hakkında gösterilen tepkilerin bazıları:

Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor

Volkan Demirel, Galatasaray, Romanya, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Özgür Arıca: Tepkiler çok doğru volkan yanılıyor gs süper vaskılı oynadı ama büyü vardı 3 100 şutun 1 i girmedi alanya ders verir gibi bir kontra ile değil 4 gs lıya çarpan golle galip geldi ... Volkannn şans faktörünü unutmuşsun morutan süperdi o zaman terim eşitlik olsun diye onu 2. Yarı oyundan aldı ... Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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