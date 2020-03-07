Yozgat AK Parti Siyaset Akademisi başladı - Son Dakika

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen siyaset akademisi başladı.

Bilal Şahin Kültür Merkezinden düzenlenen siyaset akademisinin açılışında konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'de idari, askeri, bürokratik vesayeti yerle bir ettiğini söyledi.

AK Parti'nin siyasette bir ekol olmaya başladığını, siyaset akademisini de ilk olarak partilerinin başlattığını anlatan Başer, " Siyaset, sadece makam ve mevki sahibi olmak için yapılan bir şey değildir. Biz siyaseti Allah için, millet için, devlet için ve geleceğimizin teminatı yavrularımıza güçlü bir Türkiye bırakmak, özgür bir ülke bırakmak için, yarının endişesini taşımayan bir toplum haline getirmek, emir ve talimatları dışarıdan değil milletten alan bir ülke haline getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber mücadele ediyoruz." dedi.

Başer, siyasetin akademide başladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu ülke için, vatan için çalışmak isteyen insanlara kapımızı ve gönlümüzü açıyoruz. Burada aldığımız bilgileri de hayata geçirmek bizim görevimiz. Siyaseti gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bizim görevimiz millete hizmet etmektir, Yozgatlıya hizmet etmektir, onların yardımına koşmak, acı ve sevincini paylaşmaktır ve ilimizin devletten alması gereken yatırım ve hizmetleri Yozgat'a aktarmak noktasında gayret göstermektir."

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da siyaset akademisinin AK Parti'nin bir geleneği olarak uzun yıllardır devam ettiğini belirtti.

Dursun, Yozgat'ta siyaset akademisinin daha önce de düzenlendiğini hatırlatarak, "Gerçekten çok değerli hocalarımız, güncel olaylar, ülkenin ekonomik yapısı, güvenlik ve siyasi gelişmeler konularında bilgilendiriyor. Siyaset yapmak isteyenler için siyaset akademisi önemli bir çalışmadır ve çok yararlı olacağı kanaatindeyim. Siyaset akademimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk siyasal hayatı konulu ilk dersi verdi.