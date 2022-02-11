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Yozgat Belediyesi yeni iş merkezi için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yozgat Belediyesi yeni iş merkezi için çalışmalarını sürdürüyor

11.02.2022 15:31
Yozgat Belediyesi yeni iş merkezi için çalışmalarını sürdürüyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, inşaat çalışmaları devam eden Çapanoğlu Büyük Cami ve Eski Hal Binası İş Merkezi projeleri tamamlandığında kentin ticari ve ekonomik gelişmesine de büyük katkı sunacağını bildirdi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, inşaat çalışmaları devam eden Çapanoğlu Büyük Cami ve Eski Hal Binası İş Merkezi projeleri tamamlandığında kentin ticari ve ekonomik gelişmesine de büyük katkı sunacağını bildirdi.

Kar yağışının durmasıyla eski hal binası dükkanlarında yıkım işlemlerinin yeniden başladığını belirtti.

Köse, "Yıkıma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte iş merkezi inşaatına başlayacağız. Burası, inşaatı tamamlanmak üzere olan Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesi ile bir bütün halinde şehrimizin görüntüsünü değiştireceği gibi ticaret ve ekonomisine büyük katkı sunacak. Çalışmalarımızda vatandaşlarımızı dinleyerek, istişarelerde bulunarak projelerimize yön vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Celal Köse, İnşaat, Yozgat, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi yeni iş merkezi için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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