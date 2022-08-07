Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor - Son Dakika
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Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor

07.08.2022 11:08
Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesinin nüfusu, çoğunluğu Fransa'da yaşayan gurbetçilerin gelmesiyle iki kat artıyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesinin nüfusu, çoğunluğu Fransa'da yaşayan gurbetçilerin gelmesiyle iki kat artıyor.

Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Belekcehanlılar, yaz tatillerinde memleket hasretini gideriyor.

Fransa'da Belekcehanlı 4 binden fazla gurbetçi bulunuyor. Genellikle Lyon ve Montpellier şehirleri çevresinde yaşayan Belekcehanlılardan 2 bini aşkını, Beziers ilçesinde ikamet ediyor.

Belekcehan Belediyesi, hemşehrilerinin en fazla yaşadığı Beziers Belediyesi ile 2006'da kardeş belediye oldu.

Gurbette yaşayan Belekcehanlıların çoğu, yaz tatillerini memleketlerinde geçiriyor. Tatile gelen gurbetçiler, beldedeki akraba ve dostlarıyla özlem giderirken, yaptıkları alışverişlerle de belde ve ilçe esnafına ekonomik katkı sağlıyor.

Belekcehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, AA muhabirine, gurbetçilerin temmuz ayı başı itibarıyla beldeye gelmeye başladığını, ağustos sonuna kadar burada kaldıklarını söyledi.

Bu yıl yurt dışından yaklaşık 400 ailenin beldeye geldiğini tahmin ettiklerini dile getiren Arısoy, "Gurbetçilerin gelmesiyle yeni nesil birbiriyle kaynaşıyor, tanışıyor." dedi.

Gurbetçilerin genelde tatilini beldelerinde geçirdiğini anlatan Arısoy, "Hemşehrilerimiz tükettikleri ürünleri kasabamızdan ya da ilçemizden temin ediyor. Yurt dışına giderken buradaki ürünleri götürüyorlar. Böylece ekonomik katkıları oluyor." diye konuştu.

"Bir ailemizin 62 ferdi Fransa'da yaşıyor"

Arısoy, belde nüfusunun resmi kayıtlarda 2 bin 184 olduğunu, yaz aylarında bu rakamın 2 katına çıktığını, şu an 4 bine yakın vatandaşın beldede yaşadığını söyledi.

Babası Yılmaz Arısoy'un da 1972 yılında Fransa'ya ilk gidenlerden biri olduğunu dile getiren Arısoy, "Kasabamızdan ilk gidenler, buradaki akrabalarına yardımcı olarak onların da gurbete gitmelerine vesile oldu. Yeni gelen hemşehrilerini ve akrabalarını misafir ederek, orada yerleşmelerine yardımcı oldular. Şu an bir ailemizin aynı soyadı taşıyan 62 ferdi Fransa'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Burası aklımızdan çıkmıyor"

Fransa'dan Belekcehan'a gelen gurbetçi Ramazan Kocaay da her yıl yaz tatilini beldelerinde geçirdiklerini anlattı.

Gurbetçilerden Mevlüt Eker de 40 yıldır Fransa'da yaşadığını, her sene tatilini memleketinde geçirdiğini belirterek, "Orada çalışıyor, burada tatil yapıyoruz. Akrabaları ziyaret ediyoruz, hasret gideriyoruz, oraya gittiğimizde burası aklımızdan çıkmıyor. Vatanımız burası, anne, baba, bütün büyüklerimizin mezarı burada. Senede bir gelip ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Celalettin Kandemir de çocuklarının memleketle bağını koparmamak için her yıl izne geldiğini anlatarak, "Bizim kültürümüzün kodları burada, çocuklarımızın bağları burada. Sılayırahim dediğimiz, kültürümüzün, medeniyetimizin güzelliklerini çocuklarımızla devam ettirmek için cennet vatanımıza geliyoruz. Yeni yetişen nesillerimiz bu güzelliklerden mahrum büyümesin istiyoruz. Bu güzellikleri yarınlara taşımak istiyoruz." dedi.

Belde esnafından Mustafa Öncül ise "Allah hepsinden razı olsun, gurbetçilerin gelişiyle alışveriş canlanıyor. Varlıklarından memnunuz." diye konuştu.

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Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı
Kaynak: AA

Akdağmadeni, Yozgat, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'tan Fransa'ya giden Belekcehanlıların çoğunluğu Beziers'de yaşıyor - Son Dakika

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