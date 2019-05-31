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YOZGAT'TA TOKİ KONUTLARININ HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

40 dakika önce

YOZGAT'ta, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 708 konut için 3 bin 599 kişi başvuru yaptı.

YOZGAT'ta, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı planlanan 708 konut için 3 bin 599 kişi başvuru yaptı. Hak sahipleri, kura çekimi ile belirlendi.
Yozgat merkez Mutafoğlu Mahallesinde, TOKİ tarafından yapımı planlanan 524 adet 2 artı 1, 184 adet 3 artı 1 olmak üzere toplam 708 konut için 3 bin 599 kişi talepte bulundu. Taleplerin konut sayısından fazla olması nedeniyle, kura çekimi yapıldı. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri belirlenirken salonda duygulu anlar yaşandı. Kurada isimleri çıkanlar sevinç gözyaşı dökerken, isimleri çıkmayanlar üzüldü. Konut alma talebinde bulunan 10 şehit ailesi kuraya tabi tutulmadan hak sahibi oldu.
'KİRADA OTURMAK ZOR'
Kura sonucu hak sahibi olan Zeynep Fakılı, kiracı olmanın çok zor olduğunu belirterek, Allah herkesi kiradan kurtarsın. Kiracıları kimseye muhtaç etmesin, kirada oturmak çok zor. Erkek çocuklarımdan dördünün evi yok, sadece birinin var. Çocuklarım da İstanbul'da müracaat ettiler, inşallah onlara da çıkar. Daha önce ev alma imkanımız olmadı. 6 kız gelin ettik, senede 2 düğün yaptık. Kendimize ev alma imkanı bulamadık. Buna da şükür. Allah olmayanlara da nasip etsin dedi.
Kura çekiminde isimleri çıkmayanlar ise salondan üzgün olarak ayrılırken, kura sonuçlarının yarın TOKİ'nin internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
YOZGAT'TA TOKİ KONUTLARININ HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:52 Kaynak: DHA
Rıza Kayaalp, Yozgat, Güncel
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