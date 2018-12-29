Son Dakika Haberleri: Ypg'li Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı- Sınırda Çekilen Görüntüler, Teröristlerin...

Ypg'li Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı- Sınırda Çekilen Görüntüler, Teröristlerin...

1 saat önce

- YPG'li teröristler Münbiç sınırında toplantı yaptı Sınırda çekilen görüntüler, teröristlerin bölgeden çekildiği iddialarını yalanladıMÜNBİÇ - Geçtiğimiz gün Münbiç'i terk edeceklerini ve bölgeyi Esad Rejimine bırakacaklarını açıklayan YPG'li PKK'lı teröristler bugün Münbiç sınırında...

- YPG'li teröristler Münbiç sınırında toplantı yaptı
Sınırda çekilen görüntüler, teröristlerin bölgeden çekildiği iddialarını yalanladı

MÜNBİÇ - Geçtiğimiz gün Münbiç'i terk edeceklerini ve bölgeyi Esad Rejimine bırakacaklarını açıklayan YPG'li PKK'lı teröristler bugün Münbiç sınırında toplantı yaparken görüntülendi. Sınırda çekilen görüntüler, teröristlerin bölgeden çekildiği iddialarını yalandı.
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG/PKK tutuştu. İttifak arayışına giren teröristler Esad rejimi ve Rusya'nın kapsını çaldı. Geçtiğimiz gün Esad'la anlaştıklarını ve bölgeden çekileceklerini açıklayan teröristlerin kirli oyununu İhlas Haber Ajansı bozdu. Türkiye'den ve Amerika Savunma Bakanlığından peş peşe yapılan açıklamalarda YPG'nin bölgeden çekilmediği belirtilirken bir gurup teröristin Minbüç sınırında toplantı yapması açıklamaları doğrulattı.
Kameraya yansıyan o anlarda yaklaşık 20 teröristin hendeklerin başında uzun bir süre toplantı yaptıkları görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

Türkiye, PKK, Münbiç, Genel
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