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YPG'nin SDG oyunu devam ediyor

1 saat önce

YPG'nin SDG oyunu devam ediyor -Suriye sınırında SDG bayraklarıMARDİN - Suriye'nin Türkiye sınırında terör örgütü YPG'nin işgal ettiği toprakları SDG'ye devreden terör örgütü, bu isim altında gizlenmeyi sürdürüyor.

YPG'nin SDG oyunu devam ediyor
- Suriye sınırında SDG bayrakları
MARDİN - Suriye'nin Türkiye sınırında terör örgütü YPG'nin işgal ettiği toprakları SDG'ye devreden terör örgütü, bu isim altında gizlenmeyi sürdürüyor. Sözde devredilen bölgelerde YPG flamaları bulunmaya devam ediyor.
Terör örgütü YPG, geçtiğimiz aylarda Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Ayn el-Arab, Tabka, Kamışlı ve Hol bölgelerini SDG'ye devretmişti. SDG ismi ile varlığını sürdürmeye devam eden YPG flamalarının devredilen bölgelerde halen asılı olduğu görüldü.
Yerel kaynaklar ile yapılan görüşmelerde, YPG'nin Suriye Demokratik Güçlerini 2015'te kurduğunu, bu tarihten sonra varlığını bu isimle gizlemeye çalıştığını kaydetti. Kaynaklar, YPG flamalarının halen devredilen bölgelerde bulunduğunu ve SDG ismi altında terör örgütü YPG'nin varlığının devam ettiğini ifade etti.
YPG'nin SDG oyunu devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:16 Kaynak: İHA
Türkiye, Suriye, Genel
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