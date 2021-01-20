Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin bölgesinden terör örgütü YPG/ PKK mensuplarının Kilis kent merkezindeki bir camiye düzenledikleri roketli saldırıda hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir'in ailesi ile yaralanan cami imamı ve müezzini yaşadıkları acıyı aradan 3 yıl geçmesine rağmen unutamıyor.

Afrin'in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde YPG/PKK'lıların Çalık Cami'sine düzenlediği roketli saldırı sonucu 84 yaşında hayatını kaybeden Aydemir'in oğlu Ahmet Zafer Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman devletin, milletin arkasında olduklarını söyledi.

Babasının akşam namazını kılarken atılan roketli saldırı sonucu camide yaralandığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini anlatan Aydemir, acılarının tazeliğini koruduğunu vurguladı.

Ölmeden bir gün önce "şehit olacağım" demiş

Babasının ölümünden sonra zor günler geçirdiklerini belirten Aydemir, şöyle konuştu:

"Babam şehit olmadan bir gün önce 'İnşallah Allah'ın huzurunda şehit olacağım' dedi. Sayın Valimize ve milletvekillerine 'Ben de savaşa gitmek istiyorum. Şehit olmak istiyorum. Ülkemizi, namusumuzu kurtaralım' demiş. Ertesi gün Allah'ın huzuruna çok güzel gittiği için Allah da ona böyle bir makam nasip etti. Babamı kaybettiğimiz günden bu yana devletin her kademesi, devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Allah'ın huzuruna babamız şehit olarak gittiği için çok sevinçliyiz."

"Bunlara insan demek de yanlış"

Biri Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın 7 yaralısından biri olan cami imamı İbrahim Halil Ağbayram, yaklaşık 40 kişinin olduğu akşam namazı vaktinde terör örgütü üyelerinin attığı roketin caminin kubbesine isabet ettiğini, şarapnel parçalarının vücudunun değişik yerlerine isabet ettiğini anlattı.

Terörün dininin olmadığını belirten Ağbayram, "Bunlara insan demek de yanlış. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunlar tamamen dinle, insanlıkla alakası olamayan kişiler. Bunları lanetliyoruz." diye konuştu.

"O an ölüyorum dedim"

Saldırıda kafası ile vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel parçası isabet eden, patlama nedeniyle kulağında işitme kaybı yaşayan müezzin İbrahim Halil Aşıroğlu da şunları anlattı:

"Aniden kubbede bir ateş gördüm. Ateşi görür görmez Allah diye bağırdım. Hocam ile karşı karşıyaydık. Kafama bir şarapnel parçası geldi. Patlamanın şiddeti beni yaklaşık 3 metre geriye attı. Yere düştüğümde nefes alamıyordum. O an ölüyorum dedim. O anda da Kelime-i Şehadet aklıma geldi. Şehadeti getirdiğimde ağzım açıldığı için kendime geldim. Nefes almaya başlayınca etrafımdakileri çağırmaya başladım. Kimseden ses yok. Ortalık zifiri karanlık oldu. Dışarı çıktım, imam odasına gittim, baktım alnımdan kan akıyor. Birçok kez ameliyat geçirmeme rağmen halen kafatasımda şarapnel parçaları var. O gün iki kulağımın da zarı patladı. Kafam halen uyuşuk, bu uyuşukluk gitmedi. Rabbim öyle bir günü bir daha yaşatmasın."