YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor

Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali sırasında ve sonrasındaki dayatmalarıyla yerinden ettiği Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesini ve ardından da evlerine dönmeyi istiyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 6 yıl önce ABD'nin yardımıyla terör örgütü DEAŞ'la mücadele adı altında işgal ettiği Halep'in Münbiç ilçesinden on binlerce sivili, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye mecbur bıraktı.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma gibi uygulamalarla da halkı göçe zorluyor.

Yerinden edilen Münbiçliler, Türkiye sınırındaki Bab ve Cerablus ilçeleri çevresinde kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaklaşık 6 yıldır evlerinden uzakta hayatlarına devam ediyor.

Münbiç ilçesindeki Beni Sait aşiretinin lideri Abdullah Şilaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin teröristlerden arındırılması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Şilaş, "Bir an önce ilçenin özgürleştirilmesini istiyoruz. Uzun yıllardır yerimizden edilmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın (Münbiç ve Tel Rıfat'ı YPG/PKK'lı teröristlerden temizleme) açıklamalarını destekliyoruz." dedi.

YPG/PKK'nın "zorunlu askerlik" gibi uygulamalarla Arap gençleri alıkoyduğunu vurgulayan Şilaş,"(Harekat için) Herkes hazır. İlçedekiler ve yerinden edilenler hazır." diye konuştu.

"Topraklarımıza kavuşmak için gün sayıyoruz"

Münbiçli Ali Süleyman da teröristlerin sözde zorunlu askerlik uygulaması yüzünden binlerce Münbiçli gencin göçe zorladığını söyledi.

İlçesine dönmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) harekete geçmesini bekleyen Süleyman, "Topraklarımıza kavuşmak için gün sayıyoruz." dedi.

Bir diğer yerinden edilen Cuma Hatib de terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak yerinden edilen sivillerin evlerine ve topraklarına dönmesi için her türlü askeri operasyonu desteklediğini söyledi.

Bir diğer Münbiçli Bekri Veyis de "Yıllardır Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK yüzünden göremedim. İlçenin teröristlerden temizlenmesi için en kısa sürede askeri harekatın başlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Münbiç'te durum

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmalarıyla halkı canından bezdiriyor.

YPG/PKK'nın, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç halkı da zaman zaman gösteri düzenliyor.

Münbiç halkına taleplerini kabul ettirmek için baskılar uygulayan terör örgütü, iç savaş öncesi nüfusu 1 milyonu bulan ilçede halkı, tekelinde tuttuğu yakıttan da mahrum bırakıyor.

Münbiç'teki teröristler, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı güvenli bölgedeki Cerablus ve Bab ilçelerini de zaman zaman ağır silahlarla hedef alıyor.