YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor

07.06.2022 11:13

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali sırasında ve sonrasındaki dayatmalarıyla yerinden ettiği Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesini ve ardından da evlerine dönmeyi istiyor.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali sırasında ve sonrasındaki dayatmalarıyla yerinden ettiği Münbiçliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesini ve ardından da evlerine dönmeyi istiyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 6 yıl önce ABD'nin yardımıyla terör örgütü DEAŞ'la mücadele adı altında işgal ettiği Halep'in Münbiç ilçesinden on binlerce sivili, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmeye mecbur bıraktı.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma gibi uygulamalarla da halkı göçe zorluyor.

Yerinden edilen Münbiçliler, Türkiye sınırındaki Bab ve Cerablus ilçeleri çevresinde kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaklaşık 6 yıldır evlerinden uzakta hayatlarına devam ediyor.

Münbiç ilçesindeki Beni Sait aşiretinin lideri Abdullah Şilaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin teröristlerden arındırılması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Şilaş, "Bir an önce ilçenin özgürleştirilmesini istiyoruz. Uzun yıllardır yerimizden edilmiş durumdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın (Münbiç ve Tel Rıfat'ı YPG/PKK'lı teröristlerden temizleme) açıklamalarını destekliyoruz." dedi.

YPG/PKK'nın "zorunlu askerlik" gibi uygulamalarla Arap gençleri alıkoyduğunu vurgulayan Şilaş,"(Harekat için) Herkes hazır. İlçedekiler ve yerinden edilenler hazır." diye konuştu.

"Topraklarımıza kavuşmak için gün sayıyoruz"

Münbiçli Ali Süleyman da teröristlerin sözde zorunlu askerlik uygulaması yüzünden binlerce Münbiçli gencin göçe zorladığını söyledi.

İlçesine dönmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) harekete geçmesini bekleyen Süleyman, "Topraklarımıza kavuşmak için gün sayıyoruz." dedi.

Bir diğer yerinden edilen Cuma Hatib de terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak yerinden edilen sivillerin evlerine ve topraklarına dönmesi için her türlü askeri operasyonu desteklediğini söyledi.

Bir diğer Münbiçli Bekri Veyis de "Yıllardır Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK yüzünden göremedim. İlçenin teröristlerden temizlenmesi için en kısa sürede askeri harekatın başlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Münbiç'te durum

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki terör örgütü YPG/PKK, dayatmalarıyla halkı canından bezdiriyor.

YPG/PKK'nın, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç halkı da zaman zaman gösteri düzenliyor.

Münbiç halkına taleplerini kabul ettirmek için baskılar uygulayan terör örgütü, iç savaş öncesi nüfusu 1 milyonu bulan ilçede halkı, tekelinde tuttuğu yakıttan da mahrum bırakıyor.

Münbiç'teki teröristler, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı güvenli bölgedeki Cerablus ve Bab ilçelerini de zaman zaman ağır silahlarla hedef alıyor.

YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor
YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor
YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor
YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor

YORUMLAR
500
Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı! MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: AA

PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:34:29. #1.11#
SON DAKİKA: YPG/PKK'nın yerinden ettiği Münbiçliler, evlerine dönmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement