YSK, 3 partinin daha seçimlere katılabileceğini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

YSK, 3 partinin daha seçimlere katılabileceğini belirledi

11.05.2022 10:23
YSK, 3 partinin daha seçimlere katılabileceğini belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisinin de seçimlere katılma yeterliliği bulunduğunu belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi, Türkiye Değişim Partisi ile Adalet Partisinin de seçimlere katılma yeterliliği bulunduğunu belirledi. Seçime katılacak siyasi parti sayısı 27 oldu.

Bugünkü Resmi Gazetede nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köy statüsüne düşürülen, yürütülen yargı sürecinin ardından yeniden beldeye dönüştürülmesine karar verilen Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 3 Temmuz'da yapılacak seçime ilişkin karar yayımlandı.

Kararda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmeleri için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunmasının gerekli olduğu anımsatıldı. Ayrıca bu kapsamda seçime katılacak partilerin belirlenmesinin ve ilan edilmesinin de YSK'nin görevleri arasında olduğu kaydedildi.

Buna göre, daha önce 24 olan seçime katılabilme yeterliliğine sahip partilere Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de eklenmesiyle seçime katılabilecek parti sayısı 27'ye yükseldi.

Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:

Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

YORUMLAR
500
YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor YSK seçime girebilecek partileri duyurdu! Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi listede yer almıyor Ysk Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı: Seçimlere Girme Yeterliliğine Sahip Siyasi Parti Sayısı 24'ten 27'ye Çıktı Ysk Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı: Seçimlere Girme Yeterliliğine Sahip Siyasi Parti Sayısı 24'ten 27'ye Çıktı

Türkiye Değişim Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YSK, 3 partinin daha seçimlere katılabileceğini belirledi - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:34 1,5 haftadır yalnız bıraktığı sokak köpekleri arabasına zarar verdi! "Onlardan çok özür diliyorum, ihmal ettim"
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
10:23 Son derbi Sörloth için: Beşiktaş ve Fenerbahçe Norveçli oyuncu için kıran kırana savaşacak
10:19 Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz
10:15 Film gibi olay! Hindistan'da yapılan toplu düğünde elektrikler kesilince kız kardeşler yanlış damatlarla evlendirildi
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: YSK, 3 partinin daha seçimlere katılabileceğini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement