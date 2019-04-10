Ysk Başkanı Güven Açıklama Yapmadı
2 saat önce
YSK'da bugün AK Partinin Büyükçekmece'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
YSK'da bugün AK Partinin Büyükçekmece
'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor. 31 Mart yerel seçim sonrası gözler YSK Başkanı Sadi Güven
'e çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu
'nda bugün AK Partinin itirazları değerlendirilecek. Özellikle İstanbul
'daki seçimlere dair itirazların görüşülmesi ve Büyükçekmece'deki sürecin tamamlanması bekleniyor. YSK başkanı Güven, bugün hiçbir açıklama yapmadan makamına çıktı. - ANKARA
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