Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven Açıklama Yapmadı

Ysk Başkanı Güven Açıklama Yapmadı

2 saat önce

YSK'da bugün AK Partinin Büyükçekmece'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor.

Ysk Başkanı Güven Açıklama Yapmadı, System.String[]
YSK'da bugün AK Partinin Büyükçekmece'ye yaptığı itirazın konuşulması bekleniyor. 31 Mart yerel seçim sonrası gözler YSK Başkanı Sadi Güven'e çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda bugün AK Partinin itirazları değerlendirilecek. Özellikle İstanbul'daki seçimlere dair itirazların görüşülmesi ve Büyükçekmece'deki sürecin tamamlanması bekleniyor. YSK başkanı Güven, bugün hiçbir açıklama yapmadan makamına çıktı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
Sadi Güven, Büyükçekmece, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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