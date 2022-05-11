Ysk Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı: Seçimlere Girme Yeterliliğine Sahip Siyasi Parti Sayısı 24'ten 27'ye Çıktı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararına göre seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 24'ten 27'ye çıktı. Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin seçime girme yeterliliğine sahip olduğuna karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu; Çankırı'nın Orta İlçesi Dodurga Beldesi'nde, 3 Temmuz 2022 Pazar günü belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar verdi. YSK'nın bu seçimlere girebilecek siyasi partilerin belirlenmesine ilişkin 10 Mayıs 2022 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısının 27 olduğuna karar verildi. YSK son olarak 12 Ocak'ta aldığı kararda, 24 siyasi partinin seçimlere girebilme koşullarını taşıdığına karar vermişti.

Yeni karara göre; Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin de seçimlere girme koşullarını taşıdığı belirlenmiş oldu.