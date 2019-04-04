Ysk, Kırklareli'de Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi (2)
1 saat önce
OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDIKırklareli'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı.
OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDI Kırklareli
'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı. Oyların tekrar sayılma kararı ile her iki tarafın başkan adayı ve temsilcileri ve çok sayıda seçmen Kırklareli Adliyesi'ne geldi. Adliyenin giriş katında Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut
ile seçimleri resmi olmayan sonuca göre 248 oyla kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu
'na tebliğ edilmesinin ardından Kırklareli İl Seçim Kurulu heyeti her iki taraftan sandık görevlilerin seçilmesiyle saat 21.00'de sayım başladı.
Kırklareli Adliyesi'nin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sayın sonucunu bekleyen partililerin ise ateşler yakıp, şarkılar söylediği görüldü. Ali Can
ZERAY/KIRKLARELİ,
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:10 Kaynak: DHA
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