'YSK üyelerine hakaret' davasında İmamoğlu'nun avukatının reddi hakim talebine ret - Son Dakika

- 'YSK üyelerine hakaret' davasında İmamoğlu'nun avukatının reddi hakim talebine ret

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada dönemin YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatının reddi hakim talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı açıklamada dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları Kemal Polat ve Mustafa Aşık salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının kovuşturmanın genişletilmesini içerir beyan dilekçesi sunduğunu kaydetti. İmamoğlu'nun davaya konu basın açıklamasına ilişkin görüntülerin yer aldığı ve adli emanette bulunan CD duruşma salonunda izletildi.

"Hakaret kastı taşımayan sert bir siyasi eleştiri"

Duruşmada söz alan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin sözlerinin hakaret kastı taşımayan sert bir siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, "Görüntüler izlendiğinde müvekkilimin ifadelerinin jest ve mimiklerinin söylediği sözlerle bütünlük arz eder şekilde sayın bakanı hedef alan siyasi sert bir eleştiri içeren cevap olduğu ortadadır. YSK üyelerine yönelik herhangi bir atıf veya dokundurma bulunmamaktadır. Sözlerin muhatabı YSK üyeleri değildir. Müvekkilim bunu duruşmada da açıkça ifade etmiştir" diye konuştu. Sanık avukatı Mustafa Aşık ise, "Müvekkilimin YSK üyelerine yönelik bir kastı yoktur" diyerek dönemin YSK üyelerinin de beyanının alınmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatının YSK üyelerinin beyanının alınmasına yönelik talebinin reddine karar verdi.

Sanık avukatı reddi hakim istedi

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Kemal Polat, YSK üyelerinden beyanı alınanların şikayetçi olmadıklarını belirtti. Tebligat yapılan YSK üyelerinin de herhangi bir şikayeti bulunmadığını ancak duruşma tutanaklarında müşteki olarak belirtildiğini söyleyen Polat, reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkemeden ret kararı

Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, sadece taleplerinin reddedildiğinden dolayı bu yola başvurduğunu ve bu talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu belirterek, reddi hakim talebin reddine hükmetti. Öte yandan, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için geçecek süre gözetilerek mütalaasını sunmak üzere dosyanın yeniden savcıya gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı anlatıldı. Basın açıklaması sırasında dönemin Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyelerine yönelik hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtilen İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.