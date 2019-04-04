Son Dakika Haberleri: Ysk'ya İtiraz Edeceğiz"

Ysk'ya İtiraz Edeceğiz"

58 dakika önce

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli İl Seçim Kurulunun oyların yeniden sayımı kararını iptal etmesine itiraz edeceklerini belirtti.

Ysk'ya İtiraz Edeceğiz
AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Kırklareli İl Seçim Kurulunun oyların yeniden sayımı kararını iptal etmesine itiraz edeceklerini belirtti.

İl Başkanı Çiler, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan, belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararının, İl Seçim Kurulunca iptal edildiğini anımsattı.

Durumun, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin kararından sonra netlik kazanacağını ifade eden Çiler, şunları kaydetti:

"Kırklareli İl Seçim Kurulu, 2'ye 1 oy çokluğu ile İlçe Seçim Kurulunun, oyların sayım kararının kaldırılmasına ve durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar için MHP ile Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edeceğiz. İsmi gibi adaletin sağlanması ilkesini savunan partimizin temsilcisi olarak, sonucu saygıyla bekleyecek ve kazananı bize yakışır şekilde tebrik edeceğiz."

Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut da yaptığı yazılı açıklamada, hukuka saygılarının sonsuz olduğunu belirtti.

İl Seçim Kurulunun aldığı kararı saygıyla karşıladığını ifade eden Bulut, "Hukuk' diyorum,'Hukuk ne diyorsa o.' diyorum. 'Hukuka saygımız sonsuz.' diyorum. Kırmadan, dökmeden, saygı içerisinde hukuk mücadelemize devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:33 Kaynak: AA

AK Parti, Kırklareli, Güncel
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