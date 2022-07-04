YTB Başkanı Abdullah Eren Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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YTB Başkanı Abdullah Eren Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

04.07.2022 12:52
YTB Başkanı Abdullah Eren Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette TÜ'nün Balkanlar ve uluslararası öğrencilere yönelik çalışmaları ele alınarak karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tabakoğlu, her iki kurumun da ortak değerleri ön plana çıkaracak ve sosyal, kültürel alanlarda bağ kuracak faaliyetlere imza attığını belirterek çeşitli alanlarda iş birlikleri geliştirebileceklerini ifade etti.

Ortak çalışma alanları olan konularda iş birliği ile başta Balkanlar olmak üzere tüm dünyadaki soydaş ve akraba topluluklara yönelik önemli projeler hayata geçirebileceklerini dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışında yürütülen çalışmalarla ilgili ortak projeler yürütmeye ve gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Trakya Üniversitesi eğitim, sağlık, kültür başta olmak üzere birçok alandaki tecrübe, imkan ve kabiliyetleri ile tüm kardeş, soydaş ve akraba toplulukların yanındadır. Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye eğitim veren yükseköğretim kurumu olarak soydaş ve akraba topluluklardan daha çok evladımızı Üniversitemizde ağırlamak istiyoruz. Ayrıca Üniversitemizde daha fazla Türkiye Burslu öğrenciye eğitim vermek bizleri ziyadesiyle mutlu kılar."

YTB Başkanı Abdullah Eren ise kendisinin de Batı Trakyalı olması nedeniyle TÜ'nün bölgeye ve bölge insanına yönelik çalışmalarından büyük bir mutluluk duyduğunu, YTB olarak TÜ ile daha önce de gerçekleştirdikleri ortak çalışma ve iş birliklerini ilerleyen süreçte daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Abdullah Eren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Abdullah Eren Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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