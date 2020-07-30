YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba toplulukların ve Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba coğrafyalar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramı gibi bu bayramın da Kovid-19 salgını çerçevesinde geçeceğini belirten Eren, "İnşallah bundan sonraki bayramlarımızı yine hep beraber bayram coşkusuyla yaşarız. Bunun için de maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi önlemlere muhakkak riayet etmemiz gerektiğini unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Eren, bayramın yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye'ye geliş sürecine denk düştüğünü hatırlatarak YTB'nin, izin dönemini ve bayram sevincini Türkiye'de geçirmek için memleket yoluna düşen vatandaşların heyecanını paylaştığını belirtti.

YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Eren, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Memleket Yolu çalışmalarımız kapsamında bu yıl da vatandaşlarımızı personelimiz ve Türk Polisi ile Sırbistan sınırlarında karşılarken, 'memleketyolu.com' internet sitemiz, WhatsApp danışma hattımız (+90 530 257 25 99) ve diğer hizmetlerimizle her an vatandaşlarımızın yanında olarak onların rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri için gayret etmekteyiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

Eren, Başkanlığın, soydaş ve akraba coğrafyalara yönelik faaliyetlerini salgın sürecinde de aksatmadan devam ettirme gayretinde olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül coğrafyası kavramı belki de başka hiçbir ülkeye nasip olmayan çok değerli bir ifade. İçerisinde sevgiyi, samimiyeti, birlikteliği, duygudaşlığı, bir takım ortak geçmişi ve değerleri barındırıyor. Biz de bunun bilinciyle gönül coğrafyamıza yönelik çalışmalarımızı eğitimden kültüre çok çeşitli başlıklarda sürdürüyoruz."

YTB'nin, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencileri ise onların anne babalarının, ülkelerinin ve ülkelerinin geleceğinin birer emaneti olarak gördüğünü dile getiren Eren, onların Türkiye'deki zamanlarını keyifli ve verimli şekilde geçirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Eren, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın, gönül coğrafyamızın ve ülkemizdeki tüm uluslararası öğrenci kardeşlerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."