YTB Başkanı Eren, Hanau'daki acılı aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, Hanau'daki acılı aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü - Son Dakika

YTB Başkanı Eren, Hanau'daki acılı aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Nur Beyazkendir'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile...

YTB Başkanı Eren, Hanau'daki acılı aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Nur Beyazkendir'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ırkçı terör saldırısının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren bölgeye giderek acılı aileler ve yaralılarla görüştü.

TBMM Yurtdışı Türkler Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ile birlikte aileleri ve yaralı kurtulan vatandaşları ziyaret eden Eren saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Eren, terör saldırısında hayatını kaybeden kafe sahibi Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan hastanede tedavisi devam eden Muhammet Nur Beyazkendir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonu ile görüntülü olarak görüştürdü.

Erdoğan'dan şifalar

Telefon görüşmesinde Gürbüz'e başsağlığı dileyen Erdoğan, saldırıya ilişkin gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Erdoğan, "Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz elimizden geleni hem yüzlerine söyledik hem tüm dünyaya duyuruyoruz. Duyurmaya da devam edeceğiz. Allah sizlere sabırlar versin. Evladımızın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisine devam edilen Beyazkendir'in de durumunu soran Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beyazkendir de telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Elhamdülillah çok iyiyim. Ellerinden öpüyorum Cumhurbaşkanım." cevabını verdi.

Ziyaretlerde Eren, acılı ailelere YTB olarak her zaman Avrupa'daki Türk vatandaşlarının yanında olduklarını belirtti.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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