YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret - Son Dakika

YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret

05.11.2020 16:23
YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırısı sonucunda 26 sivilin öldüğü Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırısı sonucunda 26 sivilin öldüğü Azerbaycan'ın Gence kentini ziyaret etti.

Saldırının gerçekleştirildiği alana karanfil bırakan YTB Başkanı Eren, Ermenistan'ın saldırılarının başlamasından bugüne kadar Azerbaycan'da sivillerin yaklaşık 13 kez hedef alındığını belirtti. Ermenistan'ın füzelerle vurduğu yerin de "tamamen sivil yerleşim yeri" olduğunu vurgulayan Eren, "Hiçbir şekilde bir askeri alan yakınında dahi yok. Bu şehri sindirmek için, bu şehrin tarihi önemini de göz önüne alarak Azerbaycan'ı sindirmek için sivillere yapılan bir saldırı. Burada 26 insan şehit oldu. Çocuklar annesiz, babasız kaldı. Evlatları ölen insanlar oldu. Kadınlar, yaşlılar vefat etti" diye konuştu.

"Mağdur ve mazlumsunuz fakat sesiniz haksızlar kadar duyurulmuyor"

Dünya basınının Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına yeterince ilgi göstermediğine değinen Eren, tarafsızlıktan uzak bakış açısına dikkat çekerek, "Bu sivil kayıpları Ermenistan tarafında olsaydı öyle ya da böyle çok daha dramatize bir şekilde, algıyı da katarak dünya kamuoyuna servis ederlerdi. Biraz Türk Müslüman olmanın günümüz dünyasına getirmiş olduğu bir hakikat bu. Mağdur ve mazlumsunuz fakat sesiniz haksızlar kadar duyurulmuyor" şeklinde konuştu.

YTB, Azerbaycan ile projeleri arttırmak istiyor

Ziyaretin bir amacının da destek kapsamını görüşmek olduğunu belirten Eren, "Biz de projelerimizi nasıl daha fazla artırabiliriz diye bu ziyareti yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin saldırıların başlangıcından itibaren Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha vurgulayan YTB Başkanı Abdullah Eren, "Umuyoruz ki kendi öz topraklarını Azerbaycan en kısa zamanda azat edip uluslararası hukuka uygun şekilde kendi hakkını savunmaya devam edecek. Biz de her türlü desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

YTB Başkanı Eren, dünyaya saldırıları başta TRT ve Anadolu Ajansı'nın İngilizce yayınları olmak üzere Türkiye'deki haber kanallarının anlattığını ifade etti.

YTB Başkanı Eren'in Gence kentindeki ziyaretlerinde Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Gence Valisi Niyazi Bayramov ve Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk de bulundu. - ANKARA

YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret
YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret
YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret
YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB'den Azerbaycan'ın Gence kentine ziyaret - Son Dakika


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