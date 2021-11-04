YTB, Türkiye'deki yabancı öğrencilere "Medya Akademisi" eğitimi verecek - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğinde, Türkiye'de iletişim alanında eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik "Medya Akademisi" programı düzenlenecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Kasım-5 Aralık tarihlerinde Türkiye Bursları kapsamında Ankara'daki üniversitelerde iletişim alanında eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik yapılacak programla genç iletişimciler; alanında uzman isimlerden gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanlarında çeşitli eğitimler alacak.

Dünyanın dört bir yanından genç iletişimcilerin katılacağı program, aynı zamanda ülkeler arasındaki medya iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırlayacak.

Gazete, radyo, televizyon ve dijital medya alanında tecrübe paylaşımlarının yapılacağı programla öğrenciler mezun olduklarında kendi ülkelerindeki medya kuruluşlarında kariyerlerine devam ederek önemli bir iletişim ağına sahip olacak.

Eğitimler sürecinde öğrenciler haber yazım teknikleri, televizyon gazeteciliği, muhabirlik, internet medyası ve editörlüğü, dış habercilik, medya etiği ve eğitimleri alanlarında dersler alacak.

Medya Akademisi ile aralarındaki iletişimi güçlendirecek genç iletişimciler, meslek hayatlarında yapacakları uluslararası medya çalışmalarında doğru haber ve bilgiye erişim noktasında da önemli bir platform elde etmiş olacak.

Öte yandan, Medya Akademisi'nde öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri noktasında çalışmalar yürütülecek.

YTB'nin Ankara Ofisinde düzenlenecek programın sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek.