Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda! "Yaklaşık 1 yıldır..."
Son Dakika Spor Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda! 'Yaklaşık 1 yıldır...'

Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda! "Yaklaşık 1 yıldır..."

1 saat önce

Yücel İldiz, AA muhabirine açıklamasında, yapılan görüşmeler sonunda dün sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini hatırlattı.

Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda!

Yücel İldiz, AA muhabirine açıklamasında, yapılan görüşmeler sonunda dün sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini hatırlattı.


Denizlispor'da 15 Ekim 2018'de göreve getirildiklerini aktaran Yücel İldiz, "Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğum bu değerli camianın, Denizli halkının bize gösterdiği ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında ekibimle Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Süper Lig'deki durumu ortadadır." diye konuştu.


Camianın ve taraftarların kendilerine hep destek verdiğini vurgulayan İldiz, alnı açık ve başı dik olarak Denizli'den ayrıldığını vurguladı.


Öte yandan, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile başkan yardımcısı Taner Atilla, İldiz'i çiçek vererek kentten uğurladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Denizlispor, Yücel İldiz, Denizli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Baklama ve dondurma ısmarlayarak yargılanmaktan kurtuldu Milan'da Pioli dönemi resmen başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:27:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda! "Yaklaşık 1 yıldır..."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]