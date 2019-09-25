Yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yük treninin, hemzemin geçide kontrolsüz giren otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yük treninin, hemzemin geçide kontrolsüz giren otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana istikametinden İskenderun'a hareket halindeki yük treni, Erzin İstasyonu mevkisinde, hemzemin geçide kontrolsüz giren Serkan Y. idaresindeki 31 ABF 829 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobildeki sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralnın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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