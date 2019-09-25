Son Dakika Haberleri: Yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yük treninin, hemzemin geçide kontrolsüz giren otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yük treninin, hemzemin geçide kontrolsüz giren otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana istikametinden İskenderun'a hareket halindeki yük treni, Erzin İstasyonu mevkisinde, hemzemin geçide kontrolsüz giren Serkan Y. idaresindeki 31 ABF 829 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobildeki sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralnın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İskenderun, Erzin, Adana, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı
Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:31:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]