Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. haftasında iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, bu sezon iç sahadaki ilk maçında 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, top çalışmalarıyla sona erdi.