YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi

29.09.2022 21:02

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Afrika ülkeleri büyükelçi ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Afrika ülkeleri büyükelçi ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 21'i büyükelçi, 9'u maslahatgüzar olmak üzere 30 Afrika ülkesinin Ankara Büyükelçisi ve temsilcisi Özvar'ın davetiyle Hacettepe Üniversitesinde öğle yemeğinde buluştu.

Yemekte, YÖK ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler, yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel iş birliklerinin mevcut durumu ve yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni olanaklar ele alındı.

Burada konuşan Özvar, Afrika kıtasından yükseköğretim için Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının 50 bini aştığını, Türkiye'deki üniversitelerde okumak için kıtadan daha fazla öğrenci adayına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.

YÖK'ün kuruluşundan bu yana, Afrika'dan 21 ülke ile bakanlar düzeyinde yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Özvar, bu protokollerle üniversiteler arasında öğrenci-öğretim elemanı değişimi, ortak proje geliştirilmesi gibi akademik faaliyetin hayata geçirilmesinin önünün açıldığını aktardı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, imzalanan uygulama protokolleri kapsamında ise beş Afrika ülkesine, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 292 YÖK bursu verildiğini bildirdi.

Özvar, "Şu anda 54 farklı Afrika ülkesinden tüm eğitim düzeyleri için üniversitelerimizde öğrenim gören 50 binden fazla öğrenci bulunduğu ve ayrıca üniversitelerimizde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısının da 227 olduğu bilinmektedir. Türk üniversitelerinde, tüm eğitim seviyelerinde 50 binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Türk üniversitelerinde çalışan Afrika uyruklu akademisyen sayısı da 227'dir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Erol Özvar, Ankara, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, Afrikalı büyükelçi ve maslahatgüzarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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