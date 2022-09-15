İptal edilen KPSS ile ilgili YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi - Son Dakika
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İptal edilen KPSS ile ilgili YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi

15.09.2022 14:31

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili kurulun incelemelerini tamamladığını açıkladı. Özvar, "Önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversite hastanelerinde çalışan personelin özlük haklarını düzenleyen ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe ilişkin YÖK'te açıklamalar yapan Özvar, daha sonra bir gazetecinin 2022- KPSS Lisans oturumuna yönelik iddialarla ilgili sorusunu yanıtladı.

"15 GÜNE KADAR SONUÇLARI PAYLAŞMIŞ OLACAĞIZ"

İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ettiğini, bu kapsamda soruşturmaların sürdüğünü, savcılığa intikal eden hususların bulunduğunu ifade eden Özvar, "Yükseköğretim Kurulu da incelemelerini tamamlamış olup önümüzdeki günlerde Genel Kurulumuzdan bu inceleme sonucu geçecektir. Bir haftaya veya 15 güne kadar sizlerle de bu incelemenin sonuçlarını paylaşmış olacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Erol Özvar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İptal edilen KPSS ile ilgili YÖK Başkanı Özvar'dan açıklama geldi - Son Dakika

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