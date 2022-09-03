YÖK Başkanı Özvar: "YÖK, akademisyenlerin önünü açmak, onları daha üretken yapmak için var"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "YÖK, akademisyenlerin önünü açmak, onları daha üretken yapmak için var" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST KARADENİZ'e katılmak ve bölgedeki üniversitelerde incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a ziyaret gerçekleştirdi. Samsun programına Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen bir dizi etkinliğe katılarak başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, OMÜ Senato Üyeleri ile bir araya geldi. OMÜ rektörlüğünde gerçekleşen senato toplantısına; başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere OMÜ'nün senato üyeleri katıldı.

"OMÜ YAKLAŞIK YARIM ASRA ULAŞAN GEÇMİŞİYLE BU BÖLGENİN KÖKLÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN BİRİ"

Senato toplantısında OMÜ'deki gelişmeleri vurgulayan ve üniversiteye ilişkin edindikleri izlenimleri paylaşan YÖK Başkanı Özvar, "OMÜ yaklaşık yarım asra ulaşan geçmişiyle bu bölgenin köklü yükseköğretim kurumlarından biri. Gerçekten heyecanla OMÜ Senato Salonunda hocalarımızla buluştuk ve eksiksiz bir biçimde toplantımızı gerçekleştiriyoruz. OMÜ'nün, araştırma üniversitelerini zorlayacak bir rekabette ve tempoda yol aldığını görüyoruz. Bu açıdan fevkalade memnun olduğumu söyleyebilirim. OMÜ'de sadece öğrenci olmak değil bir akademisyen olmak da büyük bir başarıyı ifade ediyor. OMÜ, araştırmadan sağlığa, sosyal faaliyetlerden spora birçok alanda öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"YÖK, AKADEMİSYENLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK ONLARI DAHA ÜRETKEN YAPMAK İÇİN VAR"

YÖK Başkanı Özvar, "Bütün dünyada olduğu gibi üniversitelerin kendi aralarındaki rekabeti araştırma geliştirmeye olumlu olarak etkiliyor. Ayrıca akademik üretkenlikte üniversite yönetimlerine çok büyük iş düşüyor. Çalışanların pozitivist desteklenmesi onları daha fazla teşvik edecek şekilde desteklememiz lazım. Üreten akademik performansı yüksek araştırma üniversiteleri olmamız lazım. YÖK, akademisyenlerin önünü açmak onları daha üretken yapmak için vardır. Bu nedenle sizin gayretlerinizin asla karşılıksız kalmayacağını bilmenizi istiyorum. Ne kadar çok üretirsek o kadar mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ TASARI BAKANLIK TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Konuşmasında ayrıca, özlük hakları ile ilgili Yönetmelik Değişiklik Taslağı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığınca kabul edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özvar, bu sürece dair "Gerek YÖK gerekse üniversiteler olarak elimizden gayreti sarf ettik. Özlük hakları konusunda Sağlık Bakanlığı ile mukayese edildiğinde aşağı kalmayacak, eş değer bir iyileştirmenin yapılması için irademizi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

REKTÖR ÜNAL: "HER ZAMAN SİZLERİ VE DEĞERLİ YÖK ÜYELERİMİZİ SAMSUN'A BEKLERİZ"

YÖK Başkanı Özvar'dan sonra OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Biz her Ankara ziyaretimiz sonrasında her geri döndüğümüzde enerji ve sinerji yüklenmiş olarak geri dönüyoruz. Yükseköğretim Kurulu'ndan gelen talepleri üniversite olarak hiçbir zaman geri döndürmedik. Bu talepleri bazen OMÜ'ye stratejik hedef oldu bazen de sıkıntının giderilmesi oldu. O nedenle ben şahsınıza bütün çalışma arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Her zaman sizleri ve değerli YÖK üyelerimizi Samsun'a bekleriz" sözlerine yer verdi.

Konuşmalardan sonra senato toplantısı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

KUŞ CENNETİ ZİYARETİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TEKNOFEST KARADENİZ paydaş üniversitelerinin rektörleri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi. OMÜ'nün organize ettiği gezi programında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır ve Prof. Dr. Mahmut Başoğlu misafirlerle yakından ilgilendi. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda incelemelerde bulunan Başkan Özvar, OMÜ Bafra Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan Öğr. Gör. Arif Cemal Özsemir'den halkalama çalışmaları hakkında bilgi aldı ve halkalama çalışması biten bir kuşu doğaya saldı.

(İHA)