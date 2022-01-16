Yüksekova'da 14 koyun telef oldu - Son Dakika

Yüksekova'da 14 koyun telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşbulak köyünde 14 koyun bilinmeyen bir sebeple zehirlenerek, telef oldu.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beşbulak köyünde geçtiğimiz günlerde 6 koyun, bugün ise 8 koyun bilinmeyen nedenden dolayı zehirlenerek, telef oldu. Yaşanan olay üzerine koyun sahipleri veterinere haber verdi. Sürüde ki diğer koyunlarında telef olmaması için tedavi edilip aşı edildi.

Aynı hafta içerisinde 14 koyunun telef olduğunu belirten köy muhtarı Starhan Dara,"Bugün komşumuzun koyunları telef oldu sahibi de Van'da olduğu için biz yetiştik. İlk aşılarını yaptık, fakat etki etmedi. bizde bugün tekrar veterineri çağırdık ikinci aşıyı yaptılar. Geçen hafta 6, bugünde 8 koyun telef oldu şoktayız ve tedirginiz. Komşu ve doktorumuzun yardımıyla aşılarını yaptık. Çok tedirginiz bu ölümlerden. Yetkililerden yardım bekliyoruz"dedi.

Koyunlara aşılar yaptığını belirten Veteriner Ercan Tekin ise,"Bir kaç gün önce yine burada yine aynı sıkıntı çıkmıştı. Sahibi sabah ot verdiğinde hemen hayvanlarda titreme ve bitkinlik başlamış. Bu yaşanan vakayla ilgili 6 koyun telef oldu. Bugünde yine aynı durum yaşandı. Ot verilmesiyle koyunlarda titreme sanki elektrik çarpmıyormuş gibi oluyor yine 8 koyun telef oldu. Çünkü bu hayvanlar tek tek düşüyor. ve bazılarını kesime sevk edildi. Şuan durum ciddi. İnşallah bu zehirlemenin ne olduğu kısa sürede anlayacağız. Bizde aşıları yaptık bakalım nasıl bir etki olacak"İfadelerini kullandı.