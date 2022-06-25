Yüksekova'da araçlar çamura büründü, görüş mesafesi düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan toz bulutu ve beraberinde yağan yağmurla beraber araçlar çamura bürünürken, görüş mesafesi düştü.

Meteorolojinin uyarılarından sonra Doğu Anadolu Bölgesinde yağmur ve toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu, Yüksekova ilçesinde yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Yağmurla birlikte çamur yağması araçlar çamurla kaplandı. Yağmurla beraber özellikle ilçe merkezine yağan çamurdan dolayı araç sahipleri oto yıkamaların yolunu tutarak araçlarını temizlerken, bazı vatandaşlarda iş yerlerinin camlarını temizledi.

Her yere çamura bürünmüş durumda diyen esnaf İlhan Gözey, "2 gündür hemen hemen Yüksekova'da bu toz bulutun sorunu yaşanıyor. Bu yaşanan toz bulutu yüzünden dolayı iş yerimizin camları çamura bürünmüş durumda. Bizde şuan temizliyoruz. İnşallah kısa sürede biter. Zaten Yüksekova'da yol tozu da eksik olmuyor buda ekleyince içerden çıkılmaz duruma geliniyor" dedi.