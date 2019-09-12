Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da aşure etkinliği
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Yüksekova'da aşure etkinliği

35 dakika önce

Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yaklaşık bin kadına aşure ikram edildi.

Yüksekova'da aşure etkinliği, System.String[]

Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yaklaşık bin kadına aşure ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla ADEM'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kaymakam Osman Doğramacı, burada kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerin sorun ve taleplerini dinleyen Doğramacı, daha sonra kreşteki çocuklarla bir araya gelip onlarla vakit geçirdi.

İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu duanın ardından etkinlik son buldu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve kurum amirleri katıldı.

Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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