Yüksekova'da aşure etkinliği

Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yaklaşık bin kadına aşure ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla ADEM'de gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kaymakam Osman Doğramacı, burada kursiyerlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerin sorun ve taleplerini dinleyen Doğramacı, daha sonra kreşteki çocuklarla bir araya gelip onlarla vakit geçirdi.

İlçe Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu duanın ardından etkinlik son buldu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve kurum amirleri katıldı.