Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mezra yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.
Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.
Yöre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, kar yığınlarını temizleyerek yolu ulaşıma açtı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Çığ Temizlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?