Yüksekova\'da Çığ Zararları İnceleniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından meydana gelen çığ nedeniyle zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, İran sınırında bulunan Onbaşılar köyünü ziyaret ederek, çığdan etkilenen çiftçilerle bir araya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan İnan; ahırları, arı kovanları ve eklentileri zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. İlçede geçtiğimiz günlerde etkili olan ve yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi bulan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından Onbaşılar köyünde meydana gelen çığ, tarımsal ve hayvansal üretim alanlarında hasara yol açtı. Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın'ın talimatıyla bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teknik incelemelerini tamamlayarak kayıt oluşturdu.

Ziyaret sırasında çiftçilere hitaben bir konuşma yapan ve devletin tüm imkanlarıyla üreticinin yanında olduğunu vurgulayan Murat İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava şartları ve ardından meydana gelen çığ felaketi nedeniyle Onbaşılar köyümüzdeki üreticilerimizin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledik. Kaymakamımız Mustafa Akın'ın selamlarını ve destek mesajlarını kendilerine ilettik. Temel önceliğimiz, tek bir çiftçimizin dahi mağduriyet yaşamaması ve üretimin aksamamasıdır. Ekiplerimizle birlikte kar kış demeden sahadayız; hasar gören ahırlar, zarar gören kovanlar ve diğer tarımsal varlıklar için gerekli tüm tespitleri titizlikle yapıyoruz. Var gücümüzle Yüksekova'nın tarımsal potansiyelini korumak ve çiftçimizin yarasını sarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de üreticisinin yanındadır." - HAKKARİ