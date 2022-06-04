Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

04.06.2022 10:24

Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan hilal kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan hilal kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Hilalin kızıl rengine hayran kalan Ferhat Yılmaz, "İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, hiç bitmesin bu manzara. Doyasıya bakma fırsatımız oldu" dedi.

Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika

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