Yüksekova'da 'Iraq Union 2017' halkalı posta güvercini bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da 'Iraq Union 2017' halkalı posta güvercini bulundu - Son Dakika

Yüksekova'da 'Iraq Union 2017' halkalı posta güvercini bulundu

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yaylacık köyünde ikamet eden İsmail Sağkul isimli vatandaş tarafından ayağında 'Iraq Union 2017' halkası takılı posta güvercini bulundu.

Yüksekova'da 'Iraq Union 2017' halkalı posta güvercini bulundu, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yaylacık köyünde ikamet eden İsmail Sağkul isimli vatandaş tarafından ayağında 'Iraq Union 2017' halkası takılı posta güvercini bulundu.


İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylacık köyünde yaşayan İsmail Sağkul adlı vatandaş, sabah saatlerinde evinin önünde ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı halka takılı olan bir güvercin buldu. Evin önünde duran ve hiç hareket etmeyen güvercini yakalayarak içeri alan Sağkul, kuşun sağ ayağında yeşil renkli bir halka üzerinde 'Iraq Union 2017' yazısını fark etti. Güvercinin Irak'tan geldiğini düşünen Sağkul, sahibi çıkar diye kuşu evinde beslemeye başladı.


Sabah evden çıkarken kapının önünde güvercini gördüğünü ifade eden İsmail Sağkul, "Kuş kaçmadığı için bende yaklaşarak tuttum. Eve getirdim ve bir süre sonra kuşun ayağında 'Iraq Union 2017' yazılı yeşil bir halka gördüm. Çok merak ettim. Halkanın ne olduğunu da bilmiyorum. Şimdi besliyoruz, sahibi çıkarsa teslim ederiz" dedi.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise bulunan kuşun uzun süre uçan posta güvencini türünden olduğunu belirterek, "Bu kuşlar uzun süre uçarlar. Bu kuşların kime ait olduğunun bilinmesi için ayaklarına halka takılır. Bu da muhtemelen Irak'ta yaşayan bir kişiye ait güvercindir. Bu güvercinler bazen yollarını değiştirerek başka yerde konaklayabilirler. Eğer yakalanmasaydı geldiği yere geri dönebilirdi. Kuş sahibi, belki de deneme amaçlı kuşu uzak bir bölgeden salıp eve geri gelip gelmeyeceğini kontrol etmek de istemiş olabilir. Bu kuşlar uzun süre uçmaları ve habercilik özelliklerden dolayı bazı kuş severler tarafından tercih ediliyor. Bu kuş şu an bırakılırsa belki de tekrar geldiği yere geri döner" diye konuştu. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
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