Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
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Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini bildirdi.

Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik Köyü Kandilli mezrasında kar nedeniyle mahsur kalan ve jandarma ekiplerinin ulaştığı 7 öğrenci, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile bölgeden tahliye edildi" denildi.

(İHA)

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:15 Kaynak: İHA
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