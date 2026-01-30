Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması Başladı - Son Dakika
Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması Başladı

Yüksekova\'da Kayaklı Koşu Yarışması Başladı
30.01.2026 13:39
Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması, Hakkari Yüksekova'da 365 sporcuyla başladı.

TÜRKİYE Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması 365 sporcunun katılımıyla başladı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bugün ve yarın sürecek eleme yarışmalarına Türkiye'nin farklı illerindeki 365 sporcu katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz izledi. 10-25 arası kız ve erkek sporcuların katılımıyla yapılan yarışmalar yarın da devam edecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yüksekova, Hakkari, Türkiye, Spor

Son Dakika Spor Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması Başladı - Son Dakika

14:24
SON DAKİKA: Yüksekova'da Kayaklı Koşu Yarışması Başladı - Son Dakika
