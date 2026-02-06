Yüksekova\'da Kaza: 3 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil kaldırıma çarparak yaklaşık 30 metrelik şarampolden savrulup, kara saplandı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli Çevreyolu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metrelik şarampolden uçan otomobil, ovadaki kar yığınına gömülerek durabildi. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde bulunan Armanç Göçer, Mehdi Akkurt ve Argeş Ekici yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - HAKKARİ