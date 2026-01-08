(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde, gece saatlerinde ana yol üzerinde kurt sürüsü görüldü. Aracıyla evine giden bir vatandaş, yol üzerinde karşılaştığı kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kışın ağır geçtiği Yüksekova'dakurt sürüsü gece saatlerinde ilçe merkezine indi.
Kurt sürüsü, bir vatandaş tarafından araç içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.
Son Dakika › Yerel › Yüksekova'da Kurt Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
