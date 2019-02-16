Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 'O Ses Benim Karaoke' Müzik Yarışması

Yüksekova'da 'O Ses Benim Karaoke' Müzik Yarışması

1 saat önce

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde lise öğretmeni Ceylan Açat tarafından öğrenciler arasında 'O Ses Benim Karaoke' müzik yarışması düzenlendi.

Yüksekova'da 'O Ses Benim Karaoke' Müzik Yarışması, System.String[]
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde lise öğretmeni Ceylan Açat tarafından öğrenciler arasında 'O Ses Benim Karaoke' müzik yarışması düzenlendi. yarışması düzenlendi.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya okul müdürü Kenan Canan, Esedenere Karakol Komutanı Yarbay Eray Demirdiş, Esendere Belediye Birim Amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılş konuşmasını yapan müzik öğretmeni Ceylan Açat; "Amacımız öğrencilerimizin yoğun tempolu bir dönemle okula başlamalarıyla beraber hiç bir şekilde sıkılmamaları. Bundan sonrada hayatların müziğinde yer aldığı benimsemek. Şunu anladım ses her yerde kendini gösteriyor. Bizde böyle bir fikir yürüterek okulumuzda saklı sesleri ortaya çıkartmak ve gün yüzüne getirmek, onlara bu fırsatı sunduk. Bu program ilk olarak yapıldı. Bunun için müdürümüz Kenan Canan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan okul müdürü Kenan Canan ise; "Gördük ki insanlar nasıl olursa olsun yeterki fırsat sunsalar saklı güzel sesler ortaya çıkar. Şimdi müzik öğretmenimiz olan Ceylan Açat bunu gerçekleştirdi. Öğrencilerimizde yoğunluk göstererek katılım sağladılar. Baktık hakikaten ortaya güzel sesler çıktı. Buda bizi bir hayli sevindirdi. Programın asıl amacı öğrencilerimize her ortamı sağlamak. Ondan dolayı meslektaşım, öğretmenim olan Ceylan Açat'a teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardında yarışmaya geçildi. Yarışma sonunda Rojin Yemen birinci, Neslihan Büyüksu ikinci ve Zehra Kırbaş üçüncü oldu.Program daha sonra yerel sanatçıların verdikleri mini konserle son buldu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

Esendere, Yüksekova, Güncel
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