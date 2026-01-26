Yüksekova'da Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
3. Sayfa

Yüksekova'da Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Yüksekova\'da Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
26.01.2026 10:46
Sarıtaş köyünde odun sobası kaynaklı yangında 4 çocuk dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe kırsalında odun sobası kaynaklı ev yangınında dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasında Selahattin Akdoğan'a ait evde, saat 17.00 sıralarında odun sobasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen 4 çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde evin ve içindeki eşyaların tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede, evleri küle dönen Akdoğan ailesinin mağdur olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

