Yüksekova\'da Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçe kırsalında odun sobası kaynaklı ev yangınında dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıtaş köyünün Yemişli mezrasında Selahattin Akdoğan'a ait evde, saat 17.00 sıralarında odun sobasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen 4 çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde evin ve içindeki eşyaların tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede, evleri küle dönen Akdoğan ailesinin mağdur olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ