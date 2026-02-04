Yüksekova-Van Yolunda Kaya Düşmesi - Son Dakika
Yüksekova-Van Yolunda Kaya Düşmesi

Yüksekova-Van Yolunda Kaya Düşmesi
04.02.2026 18:34
Yüksekova-Van karayolunda eriyen kar nedeniyle dev kaya parçaları düştü, sürücüler tehlike atlattı.

Yüksekova- Van karayolunda dev kaya parçaları yola düştü. Sürücüler facianın eşiğinden döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Van karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, dağ yamaçlarındaki kar örtüsünün hızla erimesine yol açtı. Eriyen kar sularının gevşettiği toprak ve kaya kütleleri, büyük bir gürültüyle karayoluna yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri süratle sevk edildi. İş makineleri eşliğinde başlatılan temizlik çalışmaları, devam eden kaya düşmesi riski nedeniyle kontrollü bir şekilde yürütülüyor.

"Büyük bir tehlike atlattık"

Olay anında güzergahta seyir halinde olan Cahit Yiğit, "Bir anda dağdan kopan dev kütlelerin yola indiğini gördük. Taşların hedefi olmaktan saniyelerle kurtulduk, büyük bir tehlike atlattık. Ulaşım tamamen durma noktasına geldi" dedi.

Sürücülere "sıcaklık" uyarısı

Öte yandan yetkililer, bölgedeki hızlı sıcaklık artışına dikkat çekerek, benzer olayların yaşanabileceği konusunda sürücüleri uyardı. Karayolunda ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

